“Donne al sicuro”, un corso di formazione gratuita per combattere la violenza di genere

MARGHERITA DI SAVOIA - Sono state circa 50 le partecipanti al corso gratuito di autodifesa femminile previsto nell’ambito del progetto “Donne al sicuro” promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Barletta-Andria-Trani nonché Segretario Generale del Comune di Margherita di Savoia Dott.ssa Rosa D’Alterio. L’evento, patrocinato dal Comune di Margherita di Savoia ed in collaborazione con l’associazione professionale International Police Training System, si è svolto presso la scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli” con una prima parte presso l’auditorium dell’istituto scolastico ed una seconda parte pratica presso la palestra della scuola.

Gli obiettivi del progetto, sperimentato con successo in oltre venti località d’Italia, sono finalizzati ad incrementare la percezione del rischio e la capacità delle donne di riconoscere situazioni potenzialmente pericolose, potenziare le competenze utili a prevenire e gestire episodi di aggressione, fornire strumenti semplici ed efficaci di autodifesa compatibili con le normative vigenti, accompagnare le partecipanti ad un primo approccio consapevole alla difesa personale e formarle sul corretto utilizzo e sui limiti di impiego dello spray antiaggressione: al termine del corso, completamente gratuito, è stata consegnata a tutte coloro che hanno partecipato al corso una confezione di spray OC di libera detenzione. Sono intervenuti il Comandante della Polizia Locale Dott. Giuseppe D’Alessio, il responsabile regionale I.P.T.S. Danilo Inglese ed il dott. Claudio Funetta, formatore specializzato in rianimazione cardio-polmonare e defibrillazione.

A fare gli onori di casa il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, che ha posto l’accento sulla necessità di leggi chiare che garantiscano la certezza della pena nei casi di violenza di genere: «Solo così - ha concluso - si potrà davvero tentare di porre un argine a questi reiterati e sanguinosi episodi che funestano le cronache ogni giorno».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO