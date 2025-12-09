Il Comune di Canosa di Puglia presenta il nuovo Piano di Recupero del Centro Storico

CANOSA DI PUGLIA - Il Comune di Canosa di Puglia invita la comunità alla presentazione del nuovo Piano di Recupero del Centro Storico, recentemente approvato in via definitiva, che si terrà venerdì 12 dicembre alle ore 18:45 presso la Chiesa di Santa Lucia.

Si conclude così un percorso costruito con continuità amministrativa, analisi tecniche, ascolto dei cittadini ed una stretta collaborazione con la Soprintendenza Paesaggio e Belle Arti BAT-Foggia, il Politecnico di Bari, il Comitato Tecnico-Scientifico del Comune di Canosa di Puglia e gli Ordini Professionali.

Il nuovo Piano esprime una visione rinnovata per il cuore storico della città: favorisce il riuso del patrimonio edilizio, sostiene nuove residenze, attività artigianali e botteghe, servizi e funzioni culturali, restituendo al Centro Storico un ruolo vivo e attrattivo. L’obiettivo è semplice e ambizioso: trasformare un luogo fragile in una risorsa condivisa, un quartiere storico in un pezzo di città contemporanea, abitabile e produttiva.

Durante l’incontro verranno illustrate le principali innovazioni del Piano, il rapporto con le strategie territoriali e le modalità operative di attuazione.

L’approvazione del Piano apre ora una nuova fase di attuazione e partecipazione: rigenerare il centro storico significa unire tutela, qualità urbana, sicurezza, inclusione e nuove economie. È un impegno collettivo, un futuro che costruiremo insieme.

Ad intervenire, per l’occasione, saranno:

- Dott. Vito Malcangio, Sindaco di Canosa di Puglia;

- Mons. Carmine Catalano, Parroco delle Parrocchie del Centro Storico;

- Prof. Matteo Ieva, Politecnico di Bari;

- Arch. Mauro Iacoviello, Dirigente del III Settore del Comune di Canosa.

La cittadinanza è invitata.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia