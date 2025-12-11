Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: otto punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione per martedì 16 dicembre 2025 alle ore 9.15 e in seconda convocazione per giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 16.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026-2028 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione.
2. E.F. 2026 - D.Lgs. 28/9/1998 n. 360 art. 1 comma 3 - Aliquota addizionale I.R.P.E.F. - Determinazioni.
3. Determinazioni aliquote IMU per l’anno 2026 (L. 27 dicembre 2019 n. 160).
4. P.A.V.I. - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Art. 51 comma 1, L. 133/2008. Annualità 2026 - Approvazione.
5. Verifica disponibilità aree e fabbricati da destinare ai sensi della L. 167/1962, L. 865/1971 e L. 457/1978.
6. Approvazione Programma Triennale 2026/2028 ed elenco annuale 2026 dei lavori pubblici secondo il D.Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, delega al governo in materia di contratti pubblici art. 37 comma 4 e secondo l’allegato I.5 al codice con la disciplina di dettaglio degli schemi tipo” - Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi.
7. Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 (art. 11 D.Lgs. 118/2011).
8. Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017 n. 100. Approvazione.
La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.
UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO