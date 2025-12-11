Educazione stradale e prevenzione: a Canosa di Puglia oltre 500 studenti coinvolti nel progetto “Katedromos”

CANOSA DI PUGLIA - Sicurezza stradale, prevenzione e riduzione degli incidenti stradali ed educazione civica sono stati al centro dell’evento che ha avuto luogo nella mattinata di ieri presso il Teatro Comunale “Raffaele Lembo”, nell’ambito del progetto “Katedromos”, finanziato dalla Motorizzazione Civile e promosso dal Comando della Polizia Locale di Canosa di Puglia.

Oltre 500 gli studenti presenti per un totale di due lezioni: la prima, dalle 9:00 alle 11:00, ha visto impegnati gli studenti delle scuole secondarie di II grado “Fermi-Einaudi” e “De Nittis”; la seconda, dalle 11:30 alle 13:30, ha coinvolto invece le scuole secondarie di I grado “Foscolo”, “Marconi” e “Bovio”.

Interessanti, puntuali e precisi sono stati gli interventi del prof. Leonardo Indiveri che ha intrattenuto le classi non solo attraverso momenti di riflessione che il tema delicato richiede, ma anche sulla base di piccoli momenti all’insegna dell’ironia e del divertimento, in grado di catturare l’attenzione senza creare indifferenza. Non, quindi, la canonica lezione sulla sicurezza stradale: infatti, il prof. Indiveri, negli anni, grazie a una serie di corsi di formazione in giro per l’Europa, è riuscito a mettere a punto una metodologia di comunicazione molto efficace all’insegna della multimedialità, coinvolgendo tutti gli studenti che hanno compreso ancor meglio quanto sia importante la vita di ognuno di loro e quanto, al contempo, basti poco per perderla.

Ad intervenire, nel corso della mattinata, sono stati il vice sindaco e assessore alla Polizia Locale Fedele Lovino, l’assessore all’Istruzione Cristina Saccinto e il comandante della Polizia Locale Michele Cornacchia. La collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, che l’Amministrazione Comunale coglie l’occasione di ringraziare, ha portato gli studenti a riflettere su quanto la quotidianità debba insegnare loro, nella speranza che tragici eventi possano sempre più ridursi.

