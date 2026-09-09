L’arcivescovo D’Ascenzo nomina don Matteo Martire consulente ecclesiastico diocesano dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti

TRANI - Nuovo incarico per don Matteo Martire nell’ambito della pastorale sociale dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. L’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo, con nomina del 7 settembre scorso, lo ha designato consulente ecclesiastico diocesano dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID).

La nomina si inserisce in un percorso da tempo legato ai temi del lavoro, dell’economia e della responsabilità sociale. Don Matteo Martire è infatti direttore dell’Ufficio diocesano Problemi sociali e lavoro, Giustizia, Pace e Custodia del Creato ed è alla guida della Parrocchia Santissimo Salvatore di Margherita di Savoia. Dal settembre 2025 riveste inoltre il ruolo di assistente regionale dell’UCID, conferitogli nel corso dell’Assemblea ordinaria dei vescovi pugliesi tenutasi a Molfetta (leggi).

Nato a Barletta nel 1968 e ordinato sacerdote nel 1993, don Matteo Martire ha maturato negli anni una significativa esperienza nel campo della pastorale sociale. Dopo gli studi filosofici e teologici a Molfetta ha conseguito la licenza in Teologia dogmatica e Cristologia alla Pontificia Università Lateranense di Roma. Nel suo percorso ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di rettore del Seminario arcivescovile di Bisceglie e assistente diocesano unitario di Azione Cattolica, oltre a svolgere attività di docenza presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Trani. Dal 2010 guida l’organismo diocesano dedicato ai problemi sociali e al lavoro, mentre dal 2015 è parroco della Chiesa Matrice del Santissimo Salvatore di Margherita di Savoia.

Fondata nel 1947, l’UCID riunisce imprenditori, dirigenti e professionisti che intendono ispirare la propria attività ai principi del Vangelo e della Dottrina sociale della Chiesa, ponendo particolare attenzione alla dignità della persona, alla responsabilità nell’impresa e alla costruzione del bene comune. L’organizzazione è articolata in gruppi regionali e sezioni territoriali, affiancati da consulenti ecclesiastici chiamati ad assicurare assistenza e consulenza sui temi religiosi e morali.

Con il nuovo incarico, don Matteo Martire accompagnerà la vita associativa dell'UCID offrendo il proprio contributo sulle questioni religiose e morali che interessano il mondo dell'impresa e delle professioni, in un ambito nel quale i valori della Dottrina sociale della Chiesa si confrontano concretamente con le responsabilità economiche e sociali.

Redazione CorriereOfanto.it