Don Matteo Martire nominato assistente regionale dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti

MOLFETTA - Nel corso dell’Assemblea ordinaria dei Vescovi pugliesi, svoltasi il 17 settembre scorso presso il Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta, il sacerdote diocesano don Matteo Martire è stato nominato Assistente Regionale dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID).

Parroco della comunità del SS. Salvatore in Margherita di Savoia e direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, don Matteo Martire assume così un incarico di rilievo a livello regionale all’interno di un’associazione che, sin dalla sua fondazione nel 1947, rappresenta un punto di riferimento per professionisti e imprenditori cattolici.

Lo Statuto dell’UCID richiama con forza la missione originaria: rendere concreta la presenza del Vangelo nei diversi ambiti della vita sociale e professionale, promuovendo un impegno che sappia coniugare valori cristiani e responsabilità imprenditoriale. Tra i principi fondanti riaffermati dall’associazione emergono la centralità della persona, la difesa della dignità del lavoro, la promozione dello sviluppo integrale e l’attenzione alla salvaguardia del creato come patrimonio comune delle generazioni presenti e future.

L’impresa, sottolinea l’UCID, deve essere intesa come servizio alla comunità e occasione di valorizzazione dei talenti affidati dalla Provvidenza. Il progresso economico e sociale, infatti, non può prescindere dal rispetto di leggi giuste, dal sostegno ai più deboli e dalla diffusione di una cultura ispirata ai principi di solidarietà e sussidiarietà.

Nell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie l’associazione è presente da molti anni con una sezione diocesana attiva e partecipe, che oggi accoglie con soddisfazione la nomina di don Matteo Martire, chiamato ad accompagnare a livello regionale il cammino degli imprenditori e dei dirigenti cristiani pugliesi, in fedeltà alla Dottrina Sociale della Chiesa e in collaborazione con le istituzioni.

