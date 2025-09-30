Menu

Margherita di Savoia, in Piazza Libertà la celebrazione di San Michele Arcangelo: la Polizia di Stato rinnova il patto di vicinanza con la comunità

MARGHERITA DI SAVOIA - Un momento di forte partecipazione e profonda condivisione ha caratterizzato la celebrazione in onore di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, svoltasi lunedì 29 settembre 2025 in Piazza Libertà a Margherita di Savoia. L’evento, promosso dalla Questura di Barletta Andria Trani con il patrocinio del Comune di Margherita di Savoia e della Provincia BAT, ha rappresentato un’occasione di alto valore simbolico, suggellando il legame di prossimità e fiducia tra la Polizia di Stato e la comunità locale.

La cerimonia è stata aperta dalla Santa Messa, officiata da don Matteo Martire, parroco della parrocchia Santissimo Salvatore di Margherita di Savoia, e concelebrata da don Piero, cappellano della Polizia di Stato presso la Questura. A seguire, la consegna delle medaglie di commiato a 24 operatori di Polizia recentemente collocati in quiescenza ha reso omaggio a una vita di servizio dedicata con impegno e dedizione alle istituzioni e alla collettività.

La celebrazione è stata ulteriormente impreziosita dall’esibizione del coro polifonico New Chorus, che con un repertorio intenso e suggestivo ha saputo coinvolgere il pubblico suscitando emozione e raccoglimento.

Per l’occasione, Piazza Libertà si è trasformata in un vero e proprio spazio di incontro tra cittadini e Polizia di Stato, grazie alla presenza di numerosi stand espositivi. Grande interesse hanno suscitato i mezzi della Squadra Volanti, le attrezzature della Polizia Scientifica, i sofisticati apparati degli Artificieri, le dimostrazioni delle Unità Cinofile e le dotazioni dei Sommozzatori, che hanno attratto in particolare i più giovani. Notevole entusiasmo hanno riscosso anche i due simulatori messi a disposizione del pubblico, che hanno permesso di sperimentare in maniera coinvolgente la guida di un’Alfa Romeo 159 e della moto d’acqua della Polizia di Stato.

Alla celebrazione hanno preso parte anche il personale della Questura e dei Commissariati della provincia, insieme ai Funzionari e ai Dirigenti della Polizia di Stato, che hanno condiviso con i cittadini un momento di forte significato comunitario e istituzionale.

Il Questore della Provincia di Barletta Andria Trani, dott. Alfredo Fabbrocini, ha sottolineato: “San Michele Arcangelo, guida e protettore della Polizia di Stato, ci ricorda il senso profondo della nostra missione: servire con dedizione i cittadini, custodendo i valori della giustizia e della vicinanza alle persone. La numerosa partecipazione odierna conferma la forza di questo legame.”

Il Prefetto della Provincia BAT, dott.ssa Silvana D’Agostino, ha rimarcato: “Oggi celebriamo non soltanto il patrono della Polizia di Stato, ma anche l’unità delle istituzioni e il loro essere al fianco della comunità. La sicurezza è frutto di collaborazione e corresponsabilità: principi che la Polizia di Stato incarna con professionalità e sacrificio quotidiano.”

La giornata, intensa ed emozionante, ha così riaffermato il valore di San Michele Arcangelo come simbolo di protezione e guida per la Polizia di Stato, rinnovando al tempo stesso il patto di fiducia e prossimità con i cittadini.

Comunicato Stampa Questura di Barletta Andria Trani

