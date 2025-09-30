Nuove nomine dell’Arcivescovo D’Ascenzo: padre Vincenzo Grossano alla guida della parrocchia Maria SS. Addolorata e assistente della sottosezione UNITALSI

TRANI - Oggi, l’Ufficio di Cancelleria dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie ha diffuso una comunicazione ufficiale contenente le nuove nomine disposte dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo, con decorrenza dal mese di ottobre 2025. Il documento, firmato dal Cancelliere don Francesco Mastrulli, riguarda incarichi pastorali e responsabilità spirituali in diverse comunità della diocesi.
In particolare:
• P. Vincenzo Grossano, osj è stato nominato parroco della parrocchia Maria SS. Addolorata in Margherita di Savoia, nonché padre spirituale dell’omonima confraternita e assistente spirituale della sottosezione U.N.I.T.A.L.S.I. della stessa città.
• P. Antonio Bongallino, b.ta è il nuovo rettore del Santuario Beata Maria Vergine del Carmine in Trani e padre spirituale della confraternita omonima.
• Don Felice Musto assume la responsabilità del Seminario Arcivescovile Don Pasquale Uva in Bisceglie.
• P. Antonio Curcio, osj e P. Ferdimagne Pascua, osj sono stati nominati vicari parrocchiali della parrocchia San Filippo Neri in Barletta.
• P. Rabel Edison Anthony Sahaya Johnson, oind sarà vicario parrocchiale della parrocchia Beata Maria SS. del Rosario in San Ferdinando di Puglia.
• P. Enrico Moscetta, b.ta è stato designato cappellano delle Suore Angeliche di San Paolo presso la Casa di riposo Dott. G. Bassi in Trani.
• Don Salvatore Scaringella è il nuovo assistente spirituale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio a Bisceglie.
Le nomine disposte dall’Arcivescovo D’Ascenzo, rese note attraverso la comunicazione diocesana, costituiscono un momento significativo per il cammino pastorale delle comunità interessate e rafforzano la missione della Chiesa locale nel territorio
Redazione CorriereOfanto.it