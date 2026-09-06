Trinitapoli prepara il rientro a scuola: interventi su sicurezza, edifici e spazi pubblici

TRINITAPOLI - Interventi sulla segnaletica stradale, manutenzione degli edifici scolastici e nuovi lavori negli spazi pubblici. Il Comune di Trinitapoli ha avviato una serie di attività finalizzate a migliorare la sicurezza e il decoro urbano, con particolare attenzione alle aree frequentate da studenti, bambini e famiglie.

Il sindaco Francesco di Feo, di concerto con il vicesindaco Cosimo Damiano Muoio, ha disposto il rifacimento e la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale in diversi punti del territorio comunale, concentrando gli interventi soprattutto nelle zone in prossimità dei plessi scolastici. L’obiettivo è rendere più sicuro e ordinato l’accesso alle scuole in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Parallelamente, proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade e negli edifici scolastici. I lavori riguardano, tra l’altro, la tinteggiatura delle aule, i traslochi e la sistemazione degli ambienti, opere di muratura e interventi destinati a risolvere le problematiche legate alle infiltrazioni.

«Abbiamo voluto dedicare particolare attenzione alle scuole - dichiarano il sindaco Francesco di Feo e il vicesindaco Cosimo Damiano Muoio - perché riteniamo fondamentale che i nostri bambini e ragazzi possano iniziare il nuovo anno scolastico in ambienti sicuri, decorosi, piacevoli e accoglienti. È un impegno concreto che testimonia la vicinanza dell’Amministrazione alle esigenze quotidiane della comunità».

Gli interventi riguardano anche gli spazi pubblici. È infatti in corso l’iter per l’acquisto di nuovi giochi destinati alla Villa Papa Giovanni XXIII, che andranno ad ampliare le attrezzature già presenti, mentre sono previsti nuovi punti luce con l’obiettivo di migliorare sicurezza, fruibilità e vivibilità delle aree pubbliche.

«Questi interventi - proseguono il sindaco e il vicesindaco - rappresentano il segno di un’Amministrazione attenta alle esigenze dei cittadini di ogni età: dai più piccoli alle famiglie, fino ai nostri anziani. La cura delle scuole, delle strade, della segnaletica e degli spazi pubblici è parte di un lavoro quotidiano che intendiamo portare avanti con determinazione, ascoltando le necessità della nostra comunità e intervenendo concretamente dove necessario».

Inoltre, nella nota l’Amministrazione rivolge un ringraziamento a Luigi Di Leo per il lavoro svolto alla Villa Papa Giovanni XXIII e negli altri plessi, a Giovanni Landriscina per l’impegno nel settore della Pubblica Istruzione, a Maria Rosaria Capodivento per l’attività nell’ambito dei Servizi Sociali e ad Antonia Iodice per l’attenzione dedicata al settore Ambiente ed Ecologia.

Infine, l’Amministrazione comunale ribadisce l’intenzione di proseguire gli interventi dedicati alla sicurezza, al decoro e alla cura del patrimonio pubblico, ponendo al centro la qualità della vita e le esigenze della comunità.

Redazione CorriereOfanto.it