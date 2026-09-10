Provincia BAT, il presidente Lodispoto incontra i consiglieri provinciali per fare il punto sull’attuazione del programma

ANDRIA - Un confronto periodico con i consiglieri provinciali per verificare lo stato di attuazione del programma, fare il punto sulle attività già realizzate e valutare gli interventi ancora da portare avanti. È il percorso avviato dal presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, che ha incontrato i componenti del Consiglio provinciale per una ricognizione sui principali settori di competenza dell’ente.

Al centro della riunione edilizia scolastica, viabilità, ambiente e personale, con l’obiettivo di verificare quanto è stato realizzato e individuare eventuali aspetti della programmazione da aggiornare o modificare nell’interesse del territorio. Un metodo di confronto che, nelle intenzioni del presidente, avrà carattere stabile, con incontri programmati ogni due mesi per seguire l’avanzamento delle attività provinciali.

«Oggi abbiamo inaugurato una stagione nuova nel solco della più ampia condivisione delle scelte: con i consiglieri provinciali abbiamo esaminato lo stato di attuazione del programma e lo faremo ogni due mesi», ha dichiarato Lodispoto. «Dall’edilizia scolastica alla viabilità, dall’ambiente al personale: abbiamo verificato quanto è stato fatto e quanto c’è da fare e, se necessario, da modificare nell’interesse collettivo».

Il presidente ha infine ringraziato i consiglieri provinciali per il contributo offerto nel corso dell’incontro, sottolineando il valore della partecipazione nel percorso amministrativo dell’ente. «Sono sicuro che la partecipazione sia la chiave per offrire un buon servizio ai cittadini del nostro territorio», ha concluso Lodispoto.

Redazione CorriereOfanto.it