ProspectUs: il 20 dicembre il Festival della sostenibilità a Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Raccogliere la sfida di affrontare un tema così attuale come la sostenibilità e farlo in una città simbolo del patrimonio naturalistico pugliese come Margherita di Savoia, perla della Regione con le sue saline: tutto pronto per ProspectUs Festival 2025, che si terrà il 20 dicembre in piazza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa. Concerti e performance che animeranno le vie della città, momenti di condivisione e confronto su ambiente, biodiversità, pace e futuro: una giornata ricca di sorprese e intrattenimento.

Parlare di temi ambientali, di approccio slow alla vita attraverso la cultura, diventa un esercizio più credibile se svolto in un territorio che è la culla di un luogo protetto in cui la natura regna sovrana, in un’oasi naturale tra le più belle. La zona umida di Margherita di Savoia è la più estesa d’Europa e la seconda al mondo: il suo valore è inestimabile.

L’iniziativa è finanziata nell’ambito dell’Open Call Grandi Eventi della Regione Puglia (tramite Puglia Culture) e ha il sostegno di enti di assoluto pregio: Acquedotto Pugliese, Atisale SpA, Comune di Margherita di Savoia e Pro Loco di Margherita di Savoia.

Sul palco allestito in città la conduzione dell’evento sarà affidata a Mauro Dalsogno e Antonella Caramia, entrambe note voci di Radio Norba. Si comincerà dalle ore 11.00 del mattino fino a tarda sera, tra concerti, performance e buon cibo. Sul palco ci sarà la poesia intensa di Mariella Nava, l’energia travolgente de I Bambini di Vasco e il rock magnetico dei Plastic Haze, direttamente da X Factor 2025. L’ingresso è gratuito.

Non solo musica ed eventi: ci sarà spazio anche per chi vorrà promuovere la bontà dei prodotti a km 0. Per tutta la serata, infatti, sarà possibile visitare anche il Villaggio della Sostenibilità. Cibo bio ed ecosostenibile di pugliesi che commercializzano prodotti nostrani, artigiani green, idee virtuose e progetti che raccontano un nuovo modo di abitare il pianeta.

Poeti, scrittori, giornalisti e scienziati arricchiranno i dibattiti con la loro visione sui temi della prima edizione.

DETTAGLIO

• Dalle ore 11.00 start con la Grande Banda Città di Triggiano per le vie della città;

• dalle ore 18.00 alle 23.50, in piazza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, musica con ospiti nazionali, band e cantautori, azioni performative con monologhi, lectures, poesie;

• interventi sul tema della sostenibilità;

• esibizione della band I Bambini di Vasco;

• esibizione dell’artista Mariella Nava;

• esibizione della band Plastic Haze, già partecipante a X Factor 2025;

• dalle ore 18.00 alle ore 23.50: apertura al pubblico del “Villaggio della Sostenibilità” (piazza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa).

FEDERICA STEA