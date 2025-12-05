Progetto “L’affido: cura, coraggio e comunità”: martedì 9 dicembre la presentazione presso l’aula consiliare del Comune di Canosa di Puglia

CANOSA DI PUGLIA - L’Ambito Territoriale Canosa–Minervino–Spinazzola, assieme al Centro per le Famiglie, rende noto che martedì 9 dicembre, alle ore 17:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Canosa di Puglia, si terrà la presentazione del progetto “L’affido: cura, coraggio e comunità”.

L’evento vedrà la partecipazione delle Istituzioni locali, degli Operatori dei servizi territoriali, del mondo della Scuola, delle Parrocchie e dei Cittadini. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere una conoscenza chiara e diffusa dell’affido familiare, uno strumento essenziale per garantire sostegno e tutela ai minori che attraversano momenti di fragilità nelle proprie famiglie d’origine.

La proposta punta a rafforzare il ruolo della comunità e a valorizzare la disponibilità delle famiglie affidatarie, parte fondamentale della rete di protezione territoriale. ll progetto si sviluppa attraverso tre principali linee di intervento:

- Attività nelle scuole con percorsi educativi dedicati alle diverse fasce d’età, con laboratori e momenti di confronto sul valore dell’accoglienza, sulle diverse forme di famiglia e sul significato dell’affido.

- Incontri formativi per i docenti finalizzati ad approfondire il tema dell’affido, intercettare bisogni e fragilità e favorire il lavoro integrato tra scuola e servizi.

- Incontri informativi aperti ai cittadini e alle famiglie per illustrare in modo semplice cos’è l’affido familiare, chi può diventare famiglia affidataria, quali percorsi sono previsti e quali supporti vengono garantiti dai servizi.

«L’iniziativa - spiega l’Assessore alle Politiche Sociali e Welfare, Maria Angela Petroni - vuole contribuire alla costruzione di una comunità più consapevole e solidale, capace di offrire a bambini e ragazzi relazioni significative e contesti accoglienti. L’affido familiare rappresenta una forma preziosa di vicinanza e responsabilità sociale, e questo progetto ne vuole facilitare la comprensione e l’accesso».

Per ulteriori informazioni il Centro per le Famiglie e l’Ambito Territoriale restano a disposizione dei cittadini.

Contatti di Canosa di Puglia:

- Segretariato sociale: tel. 0883.610363 / e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- Centro per le Famiglie: tel. 351.9742473 / e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia