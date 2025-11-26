Margherita di Savoia, da martedì 9 dicembre al via il montaggio delle targhe con i nuovi numeri civici

MARGHERITA DI SAVOIA - L’Amministrazione Comunale avvisa la cittadinanza che, a partire da martedì 9 dicembre 2025, avrà luogo il servizio di completamento della numerazione civica esterna e della toponomastica sul territorio comunale: il Servizio di installazione delle nuove targhette, affidato alla società Advanced Systems SpA, riguarderà tutte le unità immobiliari (abitazioni, uffici, attività commerciali, laboratori, garage, lotti edificabili, ecc.) situate sul territorio comunale con accesso diretto dalla pubblica area di circolazione.

Il personale incaricato sarà riconoscibile da un tesserino rilasciato e vidimato dal Comune riportante le generalità del soggetto e della ditta Advanced Systems SpA, corredato da fotografia per un immediato riconoscimento. Il personale suddetto fornirà tutte le informazioni richieste e sarà tenuto al più rigoroso riserbo sulle notizie di cui verrà a conoscenza nell’espletamento dell’incarico. Si precisa che il personale incaricato non è in nessun caso autorizzato a richiedere o riscuotere alcuna somma di denaro. Per informazioni e chiarimenti l’Ufficio Anagrafe sarà a disposizione della cittadinanza negli orari di apertura al numero 0883/659111. Si chiede la collaborazione di tutti i cittadini al fine di procedere in maniera autonoma alla rimozione di eventuali targhe recanti il vecchio numero civico entro e non oltre la data di avvio di esecuzione dei lavori.

«A ben 37 anni di distanza - commenta il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - il Comune di Margherita di Savoia ha inteso procedere all’adeguamento della toponomastica su tutto il territorio di cittadino, non solo per adempiere agli obblighi di legge conseguenti all’aggiornamento delle banche dati di competenza comunale ma anche per venire incontro alle esigenze dei cittadini in riferimento all’utilizzo di nuove tecnologie come ad esempio i navigatori satellitari, per un’organizzazione più puntuale dei collegamenti viari e per tutte quelle necessità derivanti dal riassetto del territorio. Voglio precisare che il servizio è completamente gratuito e che nessun onere è a carico del cittadino poiché sarà compito dell’Ufficio Anagrafe del Comune informare tutti gli enti interessati da eventuali variazioni di indirizzo determinate dalla riassegnazione del numero civico».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO