Inaugurata la palestra del plesso scolastico “Enzo De Muro Lomanto”. Malcangio: «Riconsegniamo alla comunità uno spazio sicuro, moderno e polifunzionale»

CANOSA DI PUGLIA - Si è tenuta nella serata di ieri l’inaugurazione della palestra del plesso scolastico “Enzo De Muro Lomanto”, in via Santa Lucia. La struttura, oggetto di interventi di riqualificazione, ristrutturazione e messa in sicurezza, riapre le porte, ospitando al mattino gli alunni della scuola e nel pomeriggio le attività delle associazioni sportive locali con tanto di nuove attrezzature.

La palestra, come del resto tutto l’edificio scolastico, è stata sottoposta ad interventi di adeguamento sismico e rinforzo strutturale, sia interno che esterno. A partecipare al simbolico taglio del nastro il sindaco Vito Malcangio, l’europarlamentare Francesco Ventola, il presidente del Consiglio comunale Michele Vitrani, l’assessora allo Sport Antonella Cristiani, i consiglieri comunali Vincenzo Gallo e Daniele Serlenga, la dirigente scolastica Nadia Landolfi e il presidente del CAS Sabino Silvestri.

Alla presenza di un gruppo nutrito di atleti e famiglie, la cerimonia è stata l’occasione per rinsaldare il rapporto fra scuola e sport, un connubio unico in grado di produrre, come in questo caso, ottimi risultati. Ad impreziosire, in particolar modo, questo momento sono stati gli atleti del CAS (Centro Atletico Sportivo), con dimostrazioni di arti marziali. Durante il suo intervento, il sindaco Malcangio ha sottolineato come l’inaugurazione di una rinnovata palestra scolastica rappresenti un traguardo importante.

«Riconsegniamo alla comunità - spiega il sindaco Vito Malcangio - uno spazio sicuro, moderno e polifunzionale. Un ulteriore passo in avanti in termini di nuove strutture scolastiche e sportive, penso alla Scuola Polivalente in zona 167 i cui lavori procedono spediti, all’inaugurazione del parquet del Palazzetto dello Sport in zona Costantinopoli, ai lavori di riqualificazione dello Stadio “San Sabino”, alla realizzazione di una nuova tensostruttura per il tennis in Viale I Maggio. Continueremo a guardare al futuro della nostra comunità, credendo in esso ed investendoci».

«Lo sport non è soltanto attività fisica: è educazione, inclusione, rispetto delle regole, crescita personale. In un tempo in cui il benessere psicofisico è diventato una priorità, investire nello sport - spiega l’assessora allo Sport, Antonietta Cristiani - significa investire nel futuro. La palestra offrirà ai più giovani un luogo sano dove crescere e prendersi cura di sé e seguire le proprie passioni. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, all’assessore alla Manutenzione Saverio Di Nunno, ai Lavori Pubblici Nicola Di Palma e a tutti gli uffici comunali che ci hanno supportato costantemente. Desidero inoltre esprimere gratitudine per il prezioso lavoro svolto dal CAS (Centro Atletico Sportivo), un punto di riferimento imprescindibile per il movimento sportivo locale, che da anni contribuisce alla crescita dei ragazzi con i sani valori dello sport e della vita».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia