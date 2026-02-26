Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: sei punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione per lunedì 2 marzo 2026 alle ore 9.30 e in seconda convocazione per mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 16.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Comunicazione dei nominativi dei componenti della Giunta Comunale.
2. Interrogazioni e mozioni.
3. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2026/2028. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 30/01/2026 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Programma Triennale 2026/2028 ed Elenco Annuale 2026 dei Lavori Pubblici - Programma Triennale degli Acquisti e dei Servizi - Approvazione - Variazione 1.
5. Variazione al Bilancio di previsione 2026/2028 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).
6. Ricognizione annuale dei servizi pubblici di rilevanza economica ex art. 30 D.Lgs. 201/2022.
La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.
UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO