Canosa di Puglia presente per il secondo anno consecutivo a “TourismA - Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale” di Firenze

CANOSA DI PUGLIA - Un’occasione per aprirsi a nuovi scenari, mettendo in vetrina tutto ciò che la città ha da offrire ad appannaggio di studiosi ed appassionati di archeologia. Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Canosa di Puglia, unitamente alla Fondazione Archeologica Canosina e alla Pro Loco, sarà presente a “TourismA - Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale” a Firenze, che avrà luogo il 27 e 28 febbraio e domenica 1 marzo.

Il Salone esprimerà le tante dimensioni del turismo culturale, diventato da tempo, con tutte le sue varianti e proposte, una delle forme e motivazioni di chi viaggia. Sarà questa l’occasione in cui sarà consegnato, nella giornata di apertura di venerdì 27 febbraio, il prestigioso Premio “Riccardo Francovich”, di cui Canosa di Puglia è risultata vincitrice con quasi 10 mila preferenze.

«Come avvenuto in occasione della BIT Borsa Internazionale del Turismo a Milano - spiega l’Assessore alla Cultura e all’Archeologia, Cristina Saccinto - ci apriremo a tutti coloro i quali hanno mostrato interesse e curiosità verso il nostro territorio, illustrando gli importanti passi in avanti degli ultimi anni in termini di accoglienza e fruizione dei siti».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia