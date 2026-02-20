Trinitapoli, inaugurate le “Panchine Artistiche”: studenti protagonisti di un progetto tra arte, cittadinanza attiva e rigenerazione urbana

TRINITAPOLI - Partecipazione sentita e grande entusiasmo al Parco di Viale Europa per l’inaugurazione delle Panchine Artistiche, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale con il patrocinio del Comune di Trinitapoli e organizzata dall’Istituto “Dell'Aquila-Staffa”.

Il progetto rappresenta un nuovo tassello del percorso di rigenerazione urbana avviato lo scorso anno con la Panchina dell’Amore, trasformando semplici elementi di arredo urbano in opere creative realizzate dagli studenti, guidati dai docenti. Un percorso che unisce educazione artistica e cittadinanza attiva, valorizzando i giovani talenti locali e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità.

L’evento è stato coordinato dal dirigente scolastico Daniele Del Vescovo, con il supporto della collaboratrice Antonella Roseti e del personale docente, e ha visto il coinvolgimento diretto degli studenti e dell’intera comunità scolastica. (Foto)

Per l’Amministrazione comunale erano presenti l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Giovanni Landriscina e la consigliera comunale Anna Colia, in rappresentanza del sindaco Francesco di Feo.

«Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto per promuovere l’istruzione artistica e l’abbellimento degli spazi pubblici - ha dichiarato l’assessore Landriscina -. Nasce dalla cura dell’arredo urbano e dall’attenzione verso ciò che è presente nella nostra città. Le Panchine Artistiche rafforzano il legame tra scuola e territorio e favoriscono la partecipazione giovanile. L’iniziativa si inserisce in un calendario di attività culturali dedicate alla valorizzazione del patrimonio locale, ispirandosi anche ad esperienze nazionali come le Panchine d’Artista.»

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale per la risposta della cittadinanza e per l’entusiasmo dimostrato. L’impegno, ribadito, è quello di continuare a sostenere progetti capaci di mettere al centro i giovani, la cultura e la riqualificazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di costruire una città sempre più bella, inclusiva e partecipata.

GAETANO DALOISO