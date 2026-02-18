Lodispoto: “Altre assunzioni in Provincia, verso un ente sempre più efficiente”

ANDRIA - “Con grandi sforzi, ma con altrettanta determinazione, stiamo proseguendo nell’azione di potenziamento della macchina amministrativa provinciale: altre due unità hanno preso servizio presso l’ente questa settimana. In particolare, si tratta di due istruttori tecnici assunti mediante scorrimento delle graduatorie di concorso, come già previsto nella programmazione del fabbisogno di personale 2025/2027.

I due neoassunti si aggiungono ai sette che hanno già preso servizio nelle scorse settimane e agli altri che hanno firmato i contratti nei mesi precedenti.

La nostra Provincia, come è noto, aveva una grave carenza di personale, dovuta soprattutto alla scarsità di risorse, e questo ha rallentato anche il lavoro dell’ente. Perciò, è evidente quanto siano importanti queste nuove assunzioni per dare linfa all’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa a servizio dei cittadini”.

Nota del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto