Canosa di Puglia, nuovo parquet al Palazzetto dello Sport: riqualificazione completata, sicurezza e inclusione al centro del progetto

CANOSA DI PUGLIA - Un importante intervento di riqualificazione restituisce alla comunità una struttura moderna, sicura e inclusiva. Si è tenuta nella serata di ieri, venerdì 13 febbraio, l’inaugurazione del nuovo parquet del Palazzetto dello Sport in zona Costantinopoli, che va a sostituire la vecchia superfice in gomma. Si completa così un percorso di restyling della struttura, che ha portato anche all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a LED, con un risparmio energetico pari al 75%.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Canosa di Puglia Vito Malcangio, l’europarlamentare Francesco Ventola, il vice sindaco Fedele Lovino, l’assessora allo Sport Antonietta Cristiani, l’assessore alla Manutenzione Saverio Di Nunno, i consiglieri comunali Vincenzo Gallo, Daniele Serlenga e Fabio Farfalla, insieme alle realtà associative del panorama sportivo locale.

La nuova pavimentazione del PalaSport consentirà di praticare sport in maggiore sicurezza, migliorando la fruibilità della struttura che, d’ora in avanti, potrà accogliere nuove attività sportive e sociali, valorizzando gli spazi dedicati alla crescita umana e formativa dei ragazzi.

La posa del nuovo parquet eleva la qualità del gioco per le discipline storicamente presenti nell’impianto, come basket, calcio a 5 e pallavolo. Il palazzetto è stato inoltre dotato di un nuovo tabellone segnapunti.

Al termine della cerimonia, il primo cittadino Malcangio e l’assessora Cristiani hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando la valenza dello sport nella vita quotidiana dei ragazzi. Il sindaco, nello specifico, ha posto l’accento sull’importanza delle realtà sportive della città, che affiancano i genitori nel percorso di crescita dei propri figli.

«La mia intenzione, sin dall’inizio del mandato - spiega l’assessora allo Sport, dott.ssa Antonietta Cristiani - è stata quella di dare spazio e pari dignità ad ogni disciplina, da quelle più note e diffuse a quelle meno conosciute, affinché ogni sportivo potesse sentirsi valorizzato. Questo intervento nasce per aprire la mente e il cuore della città anche alla pratica sportiva per i diversamente abili, come il powerchair football e il baskin, introducendo al contempo nuove discipline non presenti sul territorio, come il pattinaggio a rotelle, dove l’attività deve necessariamente svolgersi su parquet.

Siamo consapevoli - conclude l’assessora Cristiani - che questo è solo un punto di partenza: continueremo a lavorare con tenacia per migliorare ulteriormente la dotazione di arredi e attrezzature specifiche per l’inclusione. Lo sport è patrimonio di ognuno di noi: l’obiettivo è migliorare il nostro domani, offrendo uno spazio sano non solo per ragazzi e bambini, ma anche per le famiglie, che devono sentirsi coinvolte nelle passioni dei propri figli».

