Primo step di “Il Comune in/FORMA”, percorso formativo al servizio delle attività produttive

MARGHERITA DI SAVOIA - Si terrà giovedì 19 febbraio 2026 a partire dalle ore 15.30 presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città il primo incontro di un importante percorso di formazione finalizzato alla crescita del tessuto socio-economico cittadino. Il titolo del percorso, organizzato dall’assessorato al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Margherita di Savoia, è quanto mai indicativo: “Il Comune in/FORMA - Formazione e informazione a servizio delle attività produttive” e si prefigge l’obiettivo di dare nuovo impulso alla crescita di piccole e medie imprese affrontando temi di grande attualità ed essenziali per lo sviluppo del settore; il primo appuntamento è dedicato all’utilizzo di marketing digitale ed intelligenza artificiale ma nell’ambito dei successivi incontri verranno approfondite tematiche estremamente attuali come la ricerca di finanziamenti, le procedure per far fronte ad un eventuale sovraindebitamento, le pratiche virtuose nel settore dell’accoglienza turistica e così via.

In questo incontro d’apertura, dopo i saluti istituzionali del Sindaco avv. Bernardo Lodispoto e dell’assessore alle Attività Produttive avv. Margherita Leone ci saranno due attesi interventi da parte dei relatori Luigi Tangorra di The Digital Box sul tema “Sviluppo delle PMI con marketing digitale e AI” e Claudio Sinisi di Esselle Consulting che parlerà di “Casi pratici di marketing digitale e AI per lo sviluppo delle PMI”.

«Questa iniziativa si rivolge a tutte le attività produttive di Margherita di Savoia - dichiara il sindaco Lodispoto - e scaturisce dalla volontà da parte della nostra amministrazione comunale di proporre un percorso formativo ed informativo col quale fornire un indispensabile supporto a tutti gli operatori, dal piccolo commerciante all’imprenditore, per utilizzare al meglio le risorse disponibili come i finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, gli strumenti tecnologici più avanzati e tutte le nozioni utili per concretizzare idee di successo».

Le iscrizioni vanno effettuate on line collegandosi al link https://clicqui.net/2PhNb e compilando l’apposito format: la registrazione è necessaria anche al fine di fornire risposte più specifiche rispetto alle esigenze dei partecipanti.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO