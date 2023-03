Bruno: “Intervento straordinario di 288mila euro per la manutenzione delle strade”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Partirà nei prossimi giorni un consistente ciclo di manutenzioni stradali per le vie di San Ferdinando». Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Pino Bruno, annuncia l’intervento straordinario di circa 288mila euro, finanziato con fondi regionali del progetto “StradaXstrada”.

Dopo il rifacimento di via Roma e via Squicciardini/Trinitapoli con risorse comunali e statali, ora sarà possibile riefficientare 16 strade urbane particolarmente utili alla viabilità: via Cesare Battisti; via Dante; via Francavilla; via Ofanto; via XXV Aprile; via R. del Vecchio; via Brodolini; via Togliatti; via Pertini; via Di Giesi; via della Resistenza; via F.lli Rosselli; via F.lli Cervi; via Gronchi; via R. Grieco; via degli Ulivi.

Le manutenzioni stradali non si fermeranno qui: «Utilizzeremo 350mila euro di fondi comunali rivenienti da proventi contravvenzionali - aggiunge il vicesindaco Bruno - per ulteriori interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle nostre strade».

Comunicato Stampa