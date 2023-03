Incendi dolosi nei cantieri delle scuole di Trinitapoli e Margherita di Savoia, il Prefetto riunisce il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

BARLETTA - Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Barletta, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per un approfondimento della situazione nei tre Comuni ofantini, alla luce degli ultimi episodi registrati sul territorio e, in particolare, degli incendi che hanno interessato i cantieri delle scuole del Liceo “Scipione Staffa” di Trinitapoli e del polo dell’infanzia di Margherita di Savoia.

All’incontro, presieduto dal Prefetto, dott.ssa Rossana Riflesso, hanno partecipato il Vicario del Questore, dott. Diego Trotta, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Alessandro Andrei e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. Mercurino Mattiace, nonché il Sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, l’Assessore alla Sicurezza di San Ferdinando di Puglia, Fabio Capacchione, e i Commissari Straordinari di Trinitapoli, Giuseppina Ferri e Massimo Santoro.

La situazione, pur non essendo priva di criticità, non presenta, allo stato, profili di particolare emergenza.

Tuttavia, sono stati disposti potenziamenti dei servizi di controllo già in atto, alla luce dei predetti eventi criminosi che hanno destato speciale preoccupazione nella popolazione.

L’attenzione delle Forze dell’Ordine continua a essere massima.

Comunicato Stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani