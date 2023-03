Coronata da pieno successo la “Mare & Sale”. Lodispoto: «Un evento che aiuta lo sviluppo della nostra immagine turistica»

MARGHERITA DI SAVOIA - Nonostante le condizioni meteo, con un nubifragio abbattutosi nelle primissime ore del giorno su Margherita di Savoia, si è svolta regolarmente ed è stata coronata da pieno successo la “Mare & Sale Half Marathon 2023”, evento organizzato dalla ASD Margherita di Savoia Runners che ha portato oltre 900 corridori in gara e circa tremila presenze in città fra atleti, addetti ai lavori ed i loro congiunti. (Video - Foto)

Il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, plaude agli organizzatori dell’evento: «A nome mio personale, del consigliere delegato allo sport Salvatore Schiavone e dell’intera amministrazione comunale desidero ringraziare per la loro ferrea forza di volontà tutti i membri della ASD Margherita Runners ed i volontari delle numerose associazioni che hanno offerto con generosità il loro supporto ad una bellissima iniziativa che promuove la nostra immagine turistica e contribuisce allo sviluppo del tessuto socio economico portando in città un gran numero di visitatori in un periodo di bassa stagione. Il mio apprezzamento è tanto più convinto anche per le capacità organizzative che hanno permesso di ovviare alle difficoltà causate dall’improvviso acquazzone che si è scatenato subito dopo l’alba ma che non ha impedito il regolare svolgimento della gara. Vorrei precisare, a scanso delle solite strumentalizzazioni, che l’evento era stato concordato con gli ASD Margherita di Savoia Runners già nei mesi scorsi, quando ancora non si conosceva la data delle elezioni amministrative, e che quindi qualsiasi accostamento alla imminente campagna elettorale è del tutto fuori luogo e privo di fondamento».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO (Video: DIERS TV - Foto: Fotografo amico)