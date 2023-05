San Ferdinando di Puglia, nuove manutenzioni stradali. Bruno: “Garantire sicurezza e viabilità”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Massima priorità a via Cerignola e a seguire via Einaudi, via Foggia, via Gramsci, via Diaz, via Buonarroti, via Di Paola: sono queste le strade cittadine interessate dai prossimi lavori di ripavimentazione. La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo al Responsabile del IV Settore servizio “Lavori Pubblici, Sicurezza, Ambiente, Demanio e Patrimonio”, per assicurare viabilità e sicurezza stradale su arterie fortemente danneggiate.

Dopo il rifacimento di via Roma e via Squicciardini/Trinitapoli con risorse comunali e statali, a marzo scorso si era provveduto a riefficientare 16 strade urbane con 288mila euro di fondi regionali del progetto “StradaXstrada”: via Cesare Battisti; via Dante; via Francavilla; via Ofanto; via XXV Aprile; via R. del Vecchio; via Brodolini; via Togliatti; via Pertini; via Di Giesi; via della Resistenza; via F.lli Rosselli; via F.lli Cervi; via Gronchi; via R. Grieco; via degli Ulivi.

«Ora che anche le condizioni climatiche lo consentono, continuiamo le manutenzioni stradali, con fondi comunali - fa sapere il vicesindaco Bruno -. Assicureremo così condizioni dignitose e sicure al traffico veicolare nella cinta urbana».

