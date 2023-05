Dal primo giugno riaprono i bagni pubblici, custodia affidata a quattro unità del Reddito di cittadinanza

MARGHERITA DI SAVOIA - A decorrere dal 1° giugno p.v. saranno ufficialmente aperti all’utenza i bagni pubblici: la sorveglianza della struttura, che sarà aperta sette giorni su sette dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00, è stata affidata a quattro percettori del Reddito di Cittadinanza che hanno dato la loro disponibilità a partecipare a servizi di pubblica utilità. La pulizia e la sanificazione dei locali è invece stata affidata ad una società che già si occupa di servizi analoghi per conto del Comune di Margherita di Savoia.

«La riapertura dei bagni pubblici era già stata deliberata prima ancora dell’inizio della campagna elettorale - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - e nel frattempo sono stati ultimati i lavori per rimettere a nuovo gli impianti nonché la ristrutturazione interna ed esterna dell’immobile: con l’individuazione di quattro unità lavorative a costo zero per l’ente locale, che si occuperanno esclusivamente di compiti di custodia, possiamo rimettere a disposizione della collettività un servizio di base che mancava da tempo. Con la nostra amministrazione comunale continuano a contare i fatti».

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE