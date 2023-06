La Guardia Costiera trova decine di frammenti di antiche anfore sul litorale di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - I militari dell’Ufficio Locale Marittimo - Guardia Costiera di Margherita di Savoia, nell’ambito della programmata attività di vigilanza e controllo del litorale del comune salinaro, hanno rinvenuto diversi frammenti di antiche anfore, precisamente sul litorale Nord zona Quarto-Orno.

Sono diverse decine i pezzi di anfore ritrovate, dalle varie forme (anse, colli, pancia, piede) di sicuro interesse storico/archeologico.

L’intervento tempestivo del personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Margherita di Savoia ha consentito di evitare che tali importanti reperti fossero nuovamente trafugati ad opera di predatori e che venissero immessi nel mercato illegale.

Si ricorda che in caso di rinvenimenti a mare di reperti archeologici si è invitati a prendere immediatamente contatto con la locale Autorità Marittima per l’attivazione delle relative procedure di recupero e che anche la semplice asportazione per uso personale integra illecito sanzionato penalmente.

L'attività svolta questa mattina dai militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Margherita di Savoia rappresenta l'attenzione e l'impegno quotidiano che la Guardia Costiera rivolge anche alla preservazione e tutela del patrimonio storico-archeologico.

I ritrovamenti saranno consegnati alla Soprintendenza dei Beni archeologici di Foggia per le successive fasi di catalogazione, studio e ricerca in merito all’origine degli stessi.

Comunicato Stampa Guardia Costiera