San Ferdinando di Puglia al ritmo dell’Ofanto Music Festival: la terza edizione consolida il successo

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Nel cuore di San Ferdinando di Puglia, l’eco delle note musicali continua a risuonare. La terza edizione dell’Ofanto Music Festival ha segnato un altro capitolo nella storia della musica regionale, confermandosi come un evento di grande attrazione che celebra e valorizza la cultura musicale del nostro territorio.

Ieri, piazza della Costituzione ha vissuto una delle sue notti più vibranti, trasformandosi in un calderone di melodie e divertimento. Residenti locali e visitatori provenienti da altre città hanno affollato la piazza, dimostrando l’ampio appello che l’Ofanto Music Festival ha conquistato negli anni.

Gli artisti in programma hanno lasciato il segno. Gaia, la cantante dalla voce inconfondibile, ha stregato il pubblico con la sua performance intensa e coinvolgente. Al suo fianco, Clara Soccini, meglio conosciuta come la Crazy J di Mare Fuori, ha confermato il suo talento, infondendo energia e passione in ogni nota. Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera, ci hanno pensato DJ e speaker radiofonici di primo piano, mixando musica e intrattenimento fino a tarda notte.

Il successo della serata si è consolidato grazie alla traiettoria di crescita che l’Ofanto Music Festival ha mostrato fin dalle sue prime edizioni. Dapprima con artisti come i Boomdabash e poi con Clementino, Fred De Palma, Shade e i The Kolors, il festival si è affermato come un’importante piattaforma per artisti di calibro nazionale, contribuendo alla trasformazione di San Ferdinando di Puglia in un centro culturale di rilievo.

IL PROGRAMMA - Purtroppo, a causa delle previsioni meteo sfavorevoli, lo spettacolo di cabaret di Gianni Ciardo, originariamente in programma per oggi, è stato rinviato a domenica 13 agosto. Il famoso comico barese con il suo spettacolo “Ancora cado show” sarà in piazza della Costituzione alle ore 21.30, pronto a regalare sorrisi e momenti di leggerezza.

In attesa di questa ulteriore serata di divertimento, possiamo solo complimentarci con gli organizzatori e gli artisti per aver regalato a San Ferdinando di Puglia un evento di tale portata. L’Ofanto Music Festival ha saputo dimostrare, ancora una volta, la vitalità e l’entusiasmo della nostra comunità e della scena musicale regionale. E non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro.

GAETANO DALOISO