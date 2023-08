San Ferdinando di Puglia si mobilita contro il West Nile Virus: consigli e misure preventive per combattere la diffusione delle zanzare

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - In seguito ai casi di West Nile Virus riscontrati nel circondario, l’amministrazione comunale ha prontamente recepito le indicazioni di prevenzione fornite dall’Asl attraverso la Prefettura, e si è attivata anche presso il gestore del servizio di raccolta e disinfestazione, per gli opportuni adempimenti.

È comunque opportuno che anche i privati si adoperino con coscienza per evitare quanto più possibile il proliferare di zanzare e le relative punture. Infatti, questo resta il sistema preventivo più efficace al momento.

Occorre in sostanza aver cura di non lasciare pozze d’acqua, zone umide in casa, cambiare spesso le ciotole degli animali da affezione, ed adottare misure di prevenzione negli ambienti domestici. Specie anziani e bambini facciano particolare attenzione all’alba ed al tramonto. Non esiste una terapia specifica per la febbre West Nile. Nella maggior parte dei casi, i sintomi scompaiono da soli dopo qualche giorno o possono protrarsi per qualche settimana.

