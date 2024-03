TRINITAPOLI - La Commissione Straordinaria con delibera n. 33 del 20 marzo 2024, adottata con i poteri della Giunta Comunale, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione di via Barletta.

Si tratta di una delle principali arterie di accesso al Comune, caratterizzata dalla presenza di alberi di alto fusto che, nel tempo, hanno provocato diversi dissesti al marciapiede e al manto stradale, rendendone complicata la percorrenza.

Per siffatti motivi, la Commissione Straordinaria ha destinato € 490.000,00 all’appalto in oggetto, rivedendo completamente il precedente progetto agli atti del Comune, che prevedeva l’abbattimento delle essenze arboree che caratterizzano, da sempre, il viale.

I fondi, a valere interamente sulle risorse stanziate dal Ministero dell’Interno al Comune di Trinitapoli in conseguenza dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, saranno utilizzati sia per interventi di ripristino dei marciapiedi e sia della strada.

Gli alberi, che sono stati oggetto di un’attenta perizia agronomica che ne ha certificato l’assenza di condizioni di criticità, saranno salvaguardati con un intervento di recupero e riqualificazione dell’apparato radicale attraverso il sistema Cupolex che prevede “la realizzazione di una adeguata fascia di rispetto […] che ne consenta lo sviluppo successivo in condizioni non più di compattamento”, ad eccezione di un unico esemplare che invade la carreggiata e che, pertanto, non può essere recuperato nemmeno con un reimpianto.

Con tale intervento, quindi, la Commissione Straordinaria ha inteso migliorare complessivamente lo stato dell’infrastruttura, tra le principali vie di accesso al Comune, implementando la percorribilità dei marciapiedi, allo stato inutilizzabili, anche al fine di garantire il rispetto della normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il cronoprogramma del progetto prevede la realizzazione dei lavori in 5 mesi dalla consegna, che avverrà dopo la definizione dell’emananda procedura ad evidenza pubblica.

La Commissione Straordinaria Ferri-Guerra-Santoro