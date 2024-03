Dal Comune di Barletta, in arrivo 4 nuovi vigili. Bruno: “Nessuna moltiplicazione di multe ai cittadini”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Abbiamo ricevuto l’ok dal Comune di Barletta al distaccamento a San Ferdinando di Puglia di 4 unità di Polizia locale, fino al prossimo autunno». L’assessore alla Sicurezza, Roberto Lombardi, annuncia così la partnership con la Città di Eraclio, che consentirà di implementare il risicato corpo di Polizia locale ofantino.

Nei giorni scorsi, un incidente sul lavoro aveva costretto a casa due dei quattro agenti in forza al comandante Matteo Ricco. «Sebbene possiamo contare su un sistema di videosorveglianza nutrito ed all’avanguardia - sottolinea l’assessore Lombardi - di 16 telecamere, più le fototrappole anti-abbandono di rifiuti, l’apporto dei vigili resta imprescindibile».

A margine, le polemiche sollevate dalle opposizioni sui 600mila euro presenti in bilancio come proventi delle contravvenzioni elevate: «Chi ci accusa di voler triplicare le multe rispetto ai 200mila euro da sempre previsti annualmente in bilancio - precisa il vicesindaco ed assessore al Bilancio, Pino Bruno - non ha letto attentamente le carte o non conosce le dinamiche di un bilancio pubblico. Altrimenti, sarebbe chiara la verità senza dubbi: le entrate preventivate arrivano quest’anno a 600mila euro in virtù dei ruoli non riscossi 2019/2022. Quindi, nessuna moltiplicazione di multe ai cittadini. Si tratta semplicemente di lotta all’evasione e recupero di vecchi crediti».

Comunicato Stampa