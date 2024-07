Presidi della Polizia Locale per controllare il traffico estivo: interventi coordinati dopo l’incontro in Prefettura con sindaci e forze dell’ordine

TRINITAPOLI - Saranno agenti della Polizia locale di Barletta, Trinitapoli e Margherita di Savoia a garantire presìdi fissi negli orari di punta dei giorni prefestivi e festivi, lungo la Strada provinciale n.5, ex SS159 “delle Saline”, la principale arteria che collega il nord barese al Gargano e a Margherita di Savoia mediante l’attraversamento dell’abitato.

Non solo, ma questo fenomeno interessa, oltremodo, anche Trinitapoli, in quanto molti baipassano Margherita attraversando l’abitato di Trinitapoli per ricollegarsi alla SP5 tramite la Trinitapoli-Mare - ove insistono il Museo Archeologico degli Ipogei, lo stadio comunale, la Pista ciclabile, numerosi opifici e abitazioni - per proseguire verso i lidi balneari in direzione Zapponeta e località del Gargano.

Va sottolineato che Trinitapoli sostiene anche il traffico proveniente da Cerignola, Canosa di Puglia e dai Comuni della Murgia e della Basilicata. La Trinitapoli-Mare, spesso teatro di gravi incidenti stradali, anche mortali, è un’arteria strettissima e sconnessa costantemente utilizzata da mezzi pesanti, nonostante una ordinanza lo impedisca.

Tutto ciò costituisce un grave problema e molte preoccupazioni anche perché si tratta di bagnanti “pendolari”, nel senso che il problema della mattina si ripropone nel pomeriggio e alla sera.

Opportuna e necessaria, pertanto, la riunione in Prefettura presieduta dal Prefetto Silvana D’Agostino, alla presenza dei sindaci di Barletta, Cosimo Cannito, di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, e di Trinitapoli, Francesco di Feo, del Questore Alfredo Fabbrocini e del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Massimiliano Galasso.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha chiesto ai sindaci di garantire presìdi fissi con personale della Polizia locale negli orari di punta (10-13 e 17-20) dei giorni prefestivi e festivi, che consentiranno di disciplinare la circolazione stradale senza sottrarre le Forze di Polizia dalle consuete e necessarie attività di controllo del territorio.

