Trinitapoli, un’ordinanza sindacale vieta l’uso di velocipedi e monopattini con propulsione elettrica su viali e ville comunali

TRINITAPOLI - Con ordinanza del sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, è stato istituito il divieto di transito, fino al 30 settembre prossimo, a tutti i velocipedi e monopattini con propulsione elettrica su diverse aree della città. E, specificatamente, in viale Vittorio Veneto e nelle ville comunali “Papa Giovanni XXIII”, “Guglielmo Marconi” ed “Europa”, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

“La salvaguardia e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale - si legge nell’ordinanza - costituiscono una priorità assoluta, in quanto è obiettivo di questa amministrazione comunale porre in essere ogni iniziativa rivolta al miglioramento delle condizioni di generale vivibilità degli spazi pubblici”.

Soprattutto durante la stagione estiva, gran parte della componente pedonale della cittadinanza si riversa in maniera copiosa in determinati ambiti urbani. A seguito di tale fenomeno, sono stati rilevati ricorrenti pericoli per la circolazione pedonale, particolarmente per gli utenti deboli della strada quali anziani e minori, a motivo del comportamento imprudente di alcuni conducenti di velocipedi e di monopattini con propulsione elettrica, i quali transitano lungo le aree maggiormente interessate dall’afflusso di pedoni ad andatura elevata.

Quindi, l’amministrazione comunale, avendo rilevato che la circolazione dei suddetti mezzi di trasporto costituisce un concreto pericolo per la sicurezza dei pedoni, ha ravvisato l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, di intervenire senza ulteriori indugi, adottando misure atte a disciplinare concretamente l’accesso dei velocipedi e dei monopattini a propulsione elettrica all’interno delle aree di maggiore aggregazione sociale.

Naturalmente, il pericolo per la incolumità delle persone, per l’eccesso di velocità di autovetture e moto, è presente in vari ambiti urbani, a cominciare dai corsi principali, Garibaldi e soprattutto Trinità, dove sarebbero opportuni rallentatori della velocità (in via Nigri ne sono presenti ben cinque).

GAETANO SAMELE