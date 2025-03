Sicurezza, il Prefetto atteso a Cerignola: “Un segnale concreto dello Stato. In corso indagini su un fenomeno complesso”

CERIGNOLA - Si è svolto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, convocato dal Prefetto di Foggia, un incontro che fa seguito alle sollecitazioni dell’assessorato alla Sicurezza e della conferenza programmatica dei capigruppo per affrontare la questione della sicurezza sul territorio.

Durante la riunione, il Prefetto ha annunciato la sua presenza a Cerignola, mercoledì prossimo, per un nuovo Comitato Provinciale che si terrà a Palazzo di Città. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sulle misure già adottate e definire ulteriori strategie operative contro un fenomeno criminale strutturato, su cui sono in corso indagini di rilievo.

“L’attenzione delle forze dell’ordine è alta e il lavoro investigativo prosegue per contrastare un sistema che va oltre i singoli episodi di furto. È fondamentale che si mantenga alta la pressione per disarticolare un fenomeno che incide profondamente sulla sicurezza della nostra comunità. Da parte nostra, abbiamo sottolineato il grande impegno della Polizia Locale, che opera senza sosta per il controllo del territorio, anche nelle campagne, dove spesso vengono rinvenute carcasse di auto rubate. A questo si aggiunge il lavoro portato avanti in questi tre anni dall’amministrazione comunale: abbiamo potenziato l’organico della Polizia Locale con nuove assunzioni e investito circa un milione di euro in un sistema di videosorveglianza avanzato, per garantire un controllo sempre più efficace del territorio. La sicurezza è una priorità e continueremo a lavorare in questa direzione”, dichiara l’assessore alla Sicurezza, Teresa Cicolella.

“Era necessario un segnale forte e concreto, e la presenza del Prefetto a Cerignola rappresenta una risposta chiara dello Stato. Ora è fondamentale tradurre questa attenzione in un piano d’azione incisivo, che rafforzi la sicurezza e dia fiducia ai cittadini. Mercoledì sarà un momento importante per dimostrare che Cerignola è una comunità che non arretra di fronte alle difficoltà”, conclude la presidente del Consiglio Comunale, Sabina Ditommaso.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola