Margherita di Savoia, fermato un uomo gravemente indiziato del reato di incendio doloso

MARGHERITA DI SAVOIA - Nella notte di qualche giorno fa, al termine di un’articolata e incessante attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Margherita di Savoia hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo - classe 1997 - pregiudicato, gravemente indiziato del reato di incendio doloso di quattro autovetture - una parzialmente danneggiata dalle fiamme - verificatosi la sera del 16 agosto all’interno di un’area di parcheggio ubicata nei pressi del Comune di Margherita di Savoia. (Video Antenna Sud - Video Telesveva)

Le indagini, condotte con tempestività, hanno permesso ai militari di analizzare le immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza presenti nelle aree interessate dalle fiamme. Dall’esame dei filmati è stato possibile così risalire all’identificazione del presunto autore.

A seguito di mirate ricerche e di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della madre del soggetto, i Carabinieri hanno rinvenuto alcuni capi di abbigliamento riconducibili a quelli utilizzati durante le azioni delittuose. L’uomo è stato infine rintracciato presso l’abitazione della propria compagna, ove tentava di sottrarsi alle ricerche nascondendosi sul balcone.

Il fermato, ultimate le formalità di rito - su disposizione del Pubblico Ministero di Turno della Procura della Repubblica di Foggia - è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

All’esito dell’udienza di convalida, il GIP del Tribunale di Foggia ha riqualificato il reato contestato in tentato incendio doloso ed ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta avanzata dalla locale Procura.

È importante sottolineare che l’eventuale responsabilità dell’uomo dovrà essere accertata con sentenza definitiva, valendo, fino ad allora, la presunzione di non colpevolezza.

Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani