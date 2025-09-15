Incendio a Trinitapoli, il sindaco Di Feo vicino alle famiglie coinvolte: «Al lavoro per il ritorno alla normalità»

TRINITAPOLI - Momenti di paura nella notte appena trascorsa a Trinitapoli, dove un incendio ha reso necessaria l’evacuazione di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico comunale, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito l’emergenza con tempestività e professionalità.

Sin dalle prime fasi dell’allarme, il sindaco Francesco di Feo si è recato sul luogo dell’accaduto per seguire da vicino l’evolversi della situazione. Anche questa mattina, il primo cittadino ha voluto incontrare i residenti dell’abitazione maggiormente colpita, rinnovando la propria vicinanza e solidarietà alle famiglie coinvolte.

«L’Amministrazione comunale è già al lavoro - ha dichiarato di Feo - per garantire assistenza a tutti i residenti e ripristinare quanto prima le condizioni di sicurezza, affinché possano tornare rapidamente alla normalità».

Il sindaco ha inoltre espresso un sentito ringraziamento alle squadre intervenute: «Desidero rivolgere la mia gratitudine ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale e all’Ufficio Tecnico del Comune per l’intervento celere ed efficace, condotto con grande professionalità e spirito di servizio».

GAETANO DALOISO