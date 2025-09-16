Tre nuovi funzionari potenziano il funzionamento degli uffici del Comune di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Con la sottoscrizione dei contratti di assunzione, lunedì 15 settembre tre nuovi funzionari hanno ufficialmente preso servizio presso il Comune di Margherita di Savoia, a seguito delle prove concorsuali bandite dall’amministrazione comunale e concluse lo scorso luglio.

I neo assunti andranno a rafforzare tre settori di rilievo per la macchina amministrativa: area amministrativo-giuridica, area amministrativo-contabile e area tecnica. Un inserimento ritenuto strategico per garantire maggiore efficienza e continuità all’attività degli uffici comunali.

«Siamo davvero felici - ha dichiarato il sindaco Bernardo Lodispoto - di poter dare il benvenuto a questi nuovi funzionari che offriranno il loro prezioso contributo per un migliore funzionamento degli uffici. Queste assunzioni, che si aggiungono a quelle dei mesi scorsi per il nuovo Comandante della Polizia Locale e per nuove unità destinate all’ufficio manutenzione e notifiche, confermano la ritrovata capacità del nostro Ente di indire concorsi pubblici per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. A breve - ha aggiunto il sindaco - procederemo anche con l’ingresso dei quattro vincitori delle recenti prove per istruttori amministrativi. Ai neo assunti rivolgo i miei più calorosi auguri di buon lavoro».

GAETANO DALOISO