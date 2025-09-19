La Polizia di Stato sequestra oltre 100 grammi di droga a bordo di un’auto grazie ad una segnalazione sull’app YouPol

BARLETTA - La Polizia di Stato di Barletta ha rinvenuto e sequestrato un consistente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultato all’interno di un’autovettura, grazie a una segnalazione giunta tramite YOUPOL, l’applicazione che consente ai cittadini di comunicare in tempo reale con le Forze dell’Ordine, anche in forma anonima.

Proprio attraverso YOUPOL era stata segnalata la presenza sospetta di una Fiat Seicento di colore grigio, parcheggiata da diversi giorni in via Paolo Ricci, nonché i movimenti insoliti di un soggetto che si avvicinava ripetutamente al veicolo.

Gli agenti della Squadra Volante, intervenuti sul posto, hanno individuato l’autovettura, risultata intestata a un 52enne barlettano con precedenti di polizia, e priva di copertura assicurativa e revisione. Durante le verifiche, i poliziotti hanno accertato che il mezzo era privo di chiusure di sicurezza e, ispezionando l’abitacolo, hanno rinvenuto sotto il sedile lato guida un involucro contenente oltre 100 grammi di cocaina.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e repertata presso gli uffici di polizia, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo e affidata a una ditta autorizzata.

L’episodio conferma l’importanza dell’app YOUPOL, uno strumento che consente a chiunque di segnalare in forma anonima e in modo semplice, rapido e sicuro situazioni di illegalità, rafforzando la collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine e rendendo più efficace l’azione di prevenzione e contrasto dei reati.

Questura di Barletta Andria Trani