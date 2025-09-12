Trinitapoli, boato nella notte: salta in aria lo sportello automatico BPM. Il territorio ancora nel mirino della criminalità

TRINITAPOLI - Momenti di paura nella notte a Trinitapoli, dove intorno alle 3:30 un commando ha fatto saltare in aria lo sportello automatico (ATM) interno alla filiale BPM di corso Trinità. L’attacco, violento e improvviso, ha causato ingenti danni alla struttura, ma non ha consentito ai malviventi di impossessarsi del denaro.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco della BAT, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato la stabilità dell’edificio, seriamente compromesso dalla deflagrazione. Le operazioni di rilievo sono state seguite dai carabinieri, con il supporto del nucleo artificieri e della scientifica, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, i banditi - la cui identità resta ancora ignota - sarebbero stati costretti a desistere, fuggendo a mani vuote. Nel frattempo proseguono le indagini per risalire ai responsabili e accertare eventuali complicità.

L’esplosione, udita a centinaia di metri di distanza, ha svegliato di soprassalto i residenti della zona, gettando nella paura e nello sconcerto un intero quartiere. Non si registrano feriti, ma la violenza del boato e i danni riportati dall’edificio hanno destato forte preoccupazione tra la cittadinanza.

Le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sulle indagini, mentre cresce l’allarme per la recrudescenza di episodi simili che continuano a colpire il territorio.

Redazione CorriereOfanto.it