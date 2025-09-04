ATM Postamat spenti di notte in 11 uffici postali tra Foggia e BAT: provvedimento temporaneo di Poste Italiane

BARI - Poste Italiane comunica che, da oggi, si procederà allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di undici uffici postali (leggi elenco) nel territorio delle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, dalle ore 19 alle 8.30.
Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto registrati nell’ultimo periodo nelle zone interessate.
L’Azienda, confermando il proprio impegno nel garantire gli standard di sicurezza in tutte le proprie sedi, con sistemi di protezione e telecamere di ultima generazione e cassaforti certificate, continuerà ad erogare regolarmente tutti i servizi nei consueti orari di apertura degli uffici postali interessati.
Poste Italiane - Media Relations