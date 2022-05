Il sindaco Lodispoto ringrazia per la splendida ospitalità il collega Medri e tutta la comunità di Cervia

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, desidera ringraziare di cuore il primo cittadino di Cervia, dott. Massimo Medri, e tutta la comunità della ridente cittadina romagnola per la splendida accoglienza ricevuta in occasione della 578ma edizione dello Sposalizio del Mare, antica tradizione cervese alla quale la Città di Margherita di Savoia è stata invitata quale ospite d’onore. A rappresentare il nostro Comune c’era, assieme al sindaco, l’assessore al turismo dott.ssa Francesca Santobuono.

Cervia e Margherita di Savoia sono unite, oltre che dal comune filo conduttore contraddistinto dalla cultura della produzione del sale, la tutela dell’ambiente ed il profondo legame con il mare, anche dal connubio formalizzato due anni fa con la partecipazione del Comune di Margherita di Savoia al progetto delle Città del Sale, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Cervia ed al quale il nostro Ente locale ha aderito con entusiasmo.

«Voglio ringraziare il Sindaco di Cervia Massimo Medri - ha dichiarato Lodispoto - per la bellissima ospitalità che abbiamo ricevuto in occasione della suggestiva cerimonia del 578° Sposalizio del Mare, suggellata da uno scambio di doni in segno di imperitura amicizia. Ringraziamo il Comune di Cervia per averci scelti come ospite d’onore per questo spettacolare evento che ci ha dato l’opportunità non solo di assistere ad una manifestazione storica di grandissimo interesse ma di cogliere quante profonde analogie vi siano tra la comunità di Cervia e quella di Margherita di Savoia. Questa occasione di incontro ci ha dato inoltre l’occasione di promuovere il nostro territorio alla presenza di presenze istituzionali e sponsor commerciali di grande rilevanza: è la dimostrazione di come la cultura possa essere non solo un terreno di incontro ma anche un forte veicolo per la promozione della nostra immagine turistica a livello nazionale ed internazionale. Contiamo di ricambiare quanto prima l’ospitalità al sindaco Massimo Medri e agli amici di Cervia invitandoli a Margherita di Savoia in segno di amicizia e vicinanza».

