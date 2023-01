Giorno della Memoria, un programma di proiezioni e approfondimenti destinato agli alunni delle scuole

TRINITAPOLI - Sono passati quasi 80 anni dal 27 gennaio 1945, giorno in cui le truppe sovietiche giunsero ad Auschwitz svelando al mondo intero gli orrori dei campi di concentramento, un abominio che non si può, non si deve, dimenticare.

La ricorrenza della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, nell’anniversario di quella tragica rivelazione, assume una rilevanza sempre crescente con il passare degli anni, proprio perché non si deve perdere la consapevolezza “della costruzione più disumana mai concepita dall’uomo, uomini contro l’umanità: una spaventosa fabbrica di morte”.

La Commissione Straordinaria, proprio a tal fine, ha organizzato, in collaborazione con la cooperativa Lilith med 2000, un programma di proiezioni e approfondimenti sul tema, destinato agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, per non dimenticare la Shoah, le leggi razziali, i campi di concentramento, la persecuzione dei cittadini ebrei, la deportazione, la prigionia e la morte costituiscono orrori della storia non solo mondiale, ma anche italiana.

Le proiezioni si terranno a partire dal 25 al 27 gennaio presso le sedi delle biblioteche comunali e vedranno il coinvolgimento di circa 200 alunni della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.

La Commissione straordinaria Ferri-Guerra-Santoro