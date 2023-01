Scuola, 780mila euro dal PNRR per una nuova mensa al “Pasculli”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Ottenuti 780mila euro per realizzare una mensa scolastica presso il plesso “Pasculli”». La sindaca Arianna Camporeale annuncia il finanziamento interamente statale, nell’ambito del Piano di ripresa e resilienza: a settembre scorso, la Giunta comunale aveva presentato un progetto per un nuovo spazio destinato alla refezione scolastica. nei giorni scorsi, l’inserimento di San Ferdinando di Puglia nella graduatoria dei Comuni premiati.

La realizzazione della mensa si inquadra nel “Piano di estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. «Era nostro intento adibire un’area specifica al servizio mensa, che oggi è svolto temporaneamente in locali esistenti. Questi fondi del PNRR, ora, ci consentiranno di creare uno spazio più funzionale ed accogliente, che faciliterà una migliore fruizione del tempo trascorso a scuola. Ringrazio l’assessore ai lavori Pubblici Pino Bruno, l’architetto Luigi Troso e tutto lo staff dell’Ufficio Tecnico, per la prontezza e la determinazione nell’intercettare questo importante finanziamento».

