Finanziamento di oltre 276mila euro per la realizzazione dell’Archivio Storico comunale presso l’ex Palazzo di Città

MARGHERITA DI SAVOIA - Un altro importante finanziamento è stato conseguito dall’amministrazione comunale attraverso la partecipazione al bando emanato dal GAL DaunOfantino per il potenziamento e la valorizzazione del capitale territoriale: con determinazione n. 2 del 6 aprile 2023 è stato ammesso a finanziamento, per un importo di 276.431,11 euro, il progetto di realizzazione dell’Archivio Storico del Comune di Margherita di Savoia presso l’ex Palazzo di Città.

«Dopo moltissimi anni - dichiara con soddisfazione il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - il nostro Comune potrà finalmente dotarsi di un Archivio Storico ben organizzato e funzionante, che rappresenterà un patrimonio inestimabile per quanti vorranno compiere ricerche sulla comunità salinara da un punto di vista storico, amministrativo, demografico e culturale: è un grandissimo passo avanti per la valorizzazione della nostra identità e della memoria storica di Margherita di Savoia. I tempi brevi, previsti in maniera perentoria dal bando, faranno sì che questo immenso patrimonio possa essere messo a disposizione della cittadinanza entro un anno in un luogo caro a tutti i salinari. La partecipazione al bando del GAL DaunOfantino e il benevolo accoglimento della nostra domanda dimostrano come la nostra amministrazione comunale stia lavorando con grandissimo impegno e che lo farà sino all’ultimo giorno del nostro mandato per il bene della comunità di Margherita di Savoia».

