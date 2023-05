San Ferdinando di Puglia si prepara a festeggiare il Santo Patrono

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Come ogni anno, giunti alla fine del mese di maggio, San Ferdinando di Puglia, si appresta a celebrare il proprio Augusto Protettore. Il 30 maggio, infatti, ricade il Dies Natalis di Ferdinando III di Castiglia (1252), salito agli onori degli altari come “San Ferdinando Re” e riconosciuto quale protettore del piccolo centro della sesta Provincia (BT), sin dalle origini, nel 1847. Così come fatto nelle precedenti edizioni, anche quest'anno, il programma, elaborato dal Comitato Festa Patronale, nella persona del Presidente Francesco Capacchione e dalla Parrocchia San Ferdinando Re, nella persona di Mons. Domenico Marrone, si caratterizza per la sua connotazione artistico-culturale.

Il 27 maggio sarà inaugurata presso Largo della Speranza una mostra di pittura e scultura che terminerà il 29 maggio quale “Omaggio a don Lorenzo Milani” nel centenario della sua nascita.

Il 28 maggio presso la Biblioteca “don Milani” si terrà un concorso nazionale musicale organizzato dall’Associazione Ars Nova intitolato al Maestro Abbattista. Nella serata della stessa giornata presso Largo della Speranza avranno luogo le premiazioni della Sezione Disegno e Poesia riservate agli alunni delle scuole primarie ed il concerto dei vincitori del concorso musicale.

Domenica 29 maggio ci sarà la conferenza dibattito “Don Milani: a cento anni dalla sua nascita” con interventi del dott. Antonio Di Domenico e del Prof. Gianni Sardaro.

Martedì 30 maggio alle ore 7.30 la città di San Ferdinando di Puglia verrà salutata da un festoso risveglio pirotecnico e contemporaneo suono a festa delle campane delle parrocchie della città. Alle ore 19.00 avrà luogo la solenne concelebrazione eucaristica che sarà presieduta da S.E. Mons. Fabio Ciollaro, Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. Alle ore 21.00 in piazza della Costituzione si esibirà in concerto l’artista Nello Daniele, fratello del celebre Pino, con il suo Acqua Salata tour 2023.

Domenica 4 giugno, con partenza ore 9.00, si terrà il 3° Trail dell’Ofanto - Parco delle Cave, competizione podistica del circuito FIDAL organizzato dall’Associazione Mater on The Road. La competizione sarà dedicata alla memoria del compianto Mauro Scardigno, già presidente del Comitato Festa Patronale, prematuramente scomparso.

FRANCESCO CAPACCHIONE (Presidente Comitato Festa Patronale San Ferdinando Re)