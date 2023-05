“Il favoloso 1969”, l’anno in cui fu firmato un contratto di lavoro innovativo dopo aver bloccato i treni a Trinitapoli

TRINITAPOLI - Mercoledì 31 maggio prossimo, con inizio alle ore 19, nel salone della Camera del Lavoro di Trinitapoli sarà proiettato un eccezionale documentario sulle lotte dei movimenti operai e bracciantili della provincia di Foggia, in particolare su quanto accadde nel 1969, anno straordinario per la Capitanata, caratterizzato da una mobilitazione ed una partecipazione popolare senza precedenti e da conquiste sociali che dettero inizio ad una nuova stagione di crescita per il territorio.

Dopo l’anteprima che si è tenuta a Cerignola, il lungometraggio è stato presentato a Foggia e di recente a San Ferdinando di Puglia, nell’Auditorium delI’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Dell’Aquila-Staffa”, dove gli studenti hanno potuto dialogare con alcuni dei protagonisti di quell’epoca.

“Foggia 1969, storia di un anno favoloso” di Geppe Inserra e Matteo Carella racconta le grandi pagine di storia pubblica e civile di un anno irripetibile.

Vengono ricordate le manifestazioni per far utilizzare localmente il metano rinvenuto nelle colline del Subappennino Dauno, una grande battaglia culminata nell’occupazione dei pozzi e nella storica “marcia dei trentamila” a Foggia. Sulle prime pagine dei giornali tenne banco il durissimo braccio di ferro tra lavoratori e padronato agrario, che portò alla firma di un contratto di lavoro innovativo dopo un lungo sciopero che soprattutto a Trinitapoli ebbe la sua punta dell’iceberg, con il blocco dei treni in stazione. Infine, sempre nello stesso anno, ci fu l’esplosione della contestazione giovanile che ebbe come epicentro il capoluogo.

Realizzato con il sostegno della Regione Puglia e del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del bando “Luoghi della Memoria”, il lungometraggio è prodotto da Auser Territoriale Foggia, con la collaborazione di Spi Cgil Foggia, ANPI e Fondazione Vittorio Foa, per la regia di Matteo Carella, con musiche originali di Gaia Carella.

“Foggia 1969, storia di un anno favoloso” assembla materiali e documenti dell’Archivio della Memoria Ritrovata di Spi Cgil ed Auser, e testimonianze dei protagonisti raccolte per l’occasione. Si ha l’idea di un archivio che si apre e si racconta, divulgandosi al grande pubblico.

All’evento trinitapolese interverranno: Gianni Forte, segretario generale SPI CGIL Puglia; Andrea Patruno, presidente della Fondazione Foa; l’on. Arcangelo Sannicandro; Biagio D’Alberto, presidente Auser Puglia; e Michele Valente, segretario generale CGIL BAT.

ANTONIETTA D’INTRONO