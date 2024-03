Dalla strada… agli schermi di Rai 2, i Gipsy Raw approdano in TV con “Tu, lui & Io”

MARGHERITA DI SAVOIA - Un pizzico di Margherita di Savoia in prima serata su Rai 2 ieri sera in occasione della quinta puntata del programma “Dalla strada al palco” condotto da Nek, format che premia il miglior artista di strada d’Italia.

Ha entusiasmato il pubblico l’esibizione dei Gipsy Raw (video, ndr) con alcuni stralci dello spettacolo “Tu, lui & Io”, girato nella nostra città che dal 7 al 9 giugno ospiterà la prima edizione del Festival Salinstrada, evento internazionale organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e con la direzione artistica di uno dei tre membri dei Gipsy Raw: Pasquale Fortunato, in arte Paco Power.

Originario di Cerignola, Pasquale alias Paco Power ha dato vita al trio formato anche dalla francese Manon Mafrici e dal venezuelano B Boy Salo, quindi dalla forte connotazione transnazionale. Ma sugli schermi di Mamma Rai i tre si sono voluti presentare come un ensemble proveniente da Margherita di Savoia.

Figlio d’arte (la mamma Maria Rosa Carretta è direttrice artistica ed insegnante dell’accademia “Scarpette Rosa” di Cerignola), Paco ha 33 anni, ha avuto esperienze formative nella scuola di “Amici” ed è stato nel corpo di ballo del musical di Riccardo Cocciante “Notre Dame de Paris”.

Dal Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto qualche anticipazione sul Festival Salinstrada: «Si tratta di un evento che, con grande lungimiranza da parte del nostro assessore al turismo Francesca Santobuono, è stato inserito tra i primi eventi del cartellone estivo: vedrà la partecipazione di sei compagnie che saranno valutate da una apposita giuria e, per il respiro internazionale che contraddistingue la rassegna, si propone come un valore aggiunto dal punto di vista culturale, artistico e dell’integrazione fra i popoli. Intanto la vetrina di Rai 2 ha rappresentato un palcoscenico da cui lanciare al grande pubblico lo spettacolo “Tu, lui & Io”: un traino di grande prestigio per uno degli eventi più attesi della prossima Estate Margheritana. Un grande in bocca al lupo ai nostri amici Gipsy Raw!».

