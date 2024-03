“Storie di Transumanza e di Agri-cultura delle terre d’Ofanto” nelle Giornate FAI di Primavera

TRINITAPOLI - Sabato 23 e domenica 24 marzo, Trinitapoli ospita le Giornate FAI di Primavera 2024 presso la seicentesca Masseria Parente, realizzata da una nobile famiglia proveniente da Scanno, in Abruzzo. Il 1600, il 1700 e il 1800 furono secoli di grande fervore economico legato alla pastorizia che coinvolse tutta la Capitanata. Numerose famiglie nobili abruzzesi possedevano grandi appezzamenti di terreno in Puglia, interessate dalla pratica della “transumanza”, cioè lo storico passaggio dalle terre di Abruzzo alle terre pugliesi dei pastori e delle greggi che, dal 29 settembre (data della festa di San Michele), si trasferivano nei pascoli più miti del Tavoliere della Puglia, attraversando i tratturi regi a piedi e a cavallo, con molte difficoltà, e rimanendovi fino all’8 maggio (data dell’apparizione dell’Arcangelo Michele), quando, dopo avervi svernato, risalivano verso i pascoli ormai verdi dell’Abruzzo.

L’attuale struttura della Masseria, ancora abitata dai discendenti della famiglia Parente, conserva ben poco dell’edificio originario del 1600; l’ultimo rifacimento risale agli inizi del ’900 e si compone di un abitato a pian terreno con muratura in pietra, tipico della campagna pugliese, con ampi vani interni dalle volte a botte e un porticato esterno preceduto da una vasta aia. La recente trasformazione in “masseria didattica” ha portato alla creazione di spazi nuovi accanto ai più antichi, in cui si allevano animali da cortile, si espongono materiali etnografici, si svolgono laboratori didattici ed esperienziali per bambini e adulti, acquisendo, così, ancor più una valenza storica, culturale e didattica. (Foto)

Anna Pia Parente, proprietaria della struttura, Silvia Russo, responsabile culturale della “Masseria Didattica”, e Angela Miccoli, capo gruppo FAI Tavoliere Ofantino, delegazione di Barletta, Andria e Trani, accoglieranno i visitatori, ai quali gli “Apprendisti Ciceroni” del “Dell’Aquila-Staffa” di Trinitapoli racconteranno “Storie di Transumanza e di Agri-cultura delle terre d’Ofanto”.

GAETANO SAMELE