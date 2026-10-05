Terme di Margherita di Savoia, la longevità passa dalla prevenzione: cure termali e corretti stili di vita per invecchiare in salute

MARGHERITA DI SAVOIA - Non soltanto vivere più a lungo, ma conservare salute e benessere con il passare degli anni. È questa l’idea di longevità sulla quale le Terme di Margherita di Savoia stanno orientando la propria offerta, attraverso un percorso che unisce cure termali, prevenzione e corretti stili di vita. L’obiettivo, spiega l’amministratrice unica, la dottoressa Marina Lalli, è permettere a ciascuno di «arrivare alla vecchiaia e rimanere nella vecchiaia in salute».

Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, la struttura ha una lunga tradizione legata all’impiego delle acque madri e dei fanghi delle Saline di Margherita di Savoia, le più grandi d’Europa. I fanghi maturano naturalmente nelle vasche delle Saline, attraverso un contatto con le acque madri che si protrae per decenni e li arricchisce di sali minerali.

Tra le attività sulle quali si concentrano gli investimenti figura la fisiochinesiterapia in acqua termale, un trattamento riabilitativo che integra l’esercizio terapeutico con le proprietà del mezzo acquatico, sfruttandone il sostegno al corpo e la resistenza al movimento. Quest’anno, spiega Lalli, non è stato possibile erogare il trattamento in convenzione, ma il riscontro degli utenti che vi hanno fatto ricorso privatamente è stato positivo. Un interesse che incoraggia la struttura a potenziare il servizio, rivolto sia a chi proviene dai comuni vicini sia agli ospiti che soggiornano in albergo per seguire un percorso dedicato alla longevità.

Le cure più richieste rimangono quelle della tradizione termale: inalazioni, aerosol, fanghi, bagni, trattamenti ginecologici e per la sordità rinogena. A queste si affiancano la ginnastica in acqua e la riabilitazione respiratoria, con pratiche come le ventilazioni polmonari. Come sottolinea Lalli, questi trattamenti contribuiscono a migliorare la condizione fisica e a preservare nel tempo le capacità funzionali dell’organismo, favorendo uno stile di vita attivo.

La promozione della salute passa anche dalle abitudini quotidiane. Nella prospettiva illustrata dall’amministratrice delle Terme di Margherita di Savoia, il soggiorno termale rappresenta un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza dei comportamenti che favoriscono il benessere. L’intento è accompagnare gli ospiti nell’adozione di sane abitudini da mantenere al rientro a casa, dando continuità all’esperienza maturata durante le cure.

Questo orientamento trova concreta applicazione nella proposta riservata a chi alloggia in albergo. Il percorso dedicato alla longevità prevede ogni giorno un menu appositamente studiato. La presenza costante dei medici garantisce inoltre controlli quotidiani, rivolti sia alle patologie già note all’arrivo sia a quelle eventualmente riscontrate durante il soggiorno.

La stagione termale 2026, inaugurata lunedì 13 aprile, proseguirà fino a sabato 28 novembre. Nel frattempo è già iniziata la programmazione delle attività per il prossimo anno. «Questo adesso è il momento in cui si inizia a programmare, si inizia a definire quella che sarà l’offerta dell’anno prossimo», spiega Marina Lalli. L’obiettivo è consolidare i servizi e arricchire l’offerta, mantenendo al centro la prevenzione e la qualità della vita.

Redazione CorriereOfanto.it