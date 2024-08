Dalla mostra sulla Salina di Margherita di Savoia una bella storia di solidarietà: raccolti fondi a sostegno della Fondazione Italiana del Rene

MARGHERITA DI SAVOIA - È stata coronata da un grande successo la mostra sulla storia e l’evoluzione tecnologica della Salina di Margherita di Savoia, curata da Tommaso Delluniversità e Salvatore Distaso con il supporto di Salvatore Giannino dell’associazione “Fare Natura” ed ospitata nei saloni del Vecchio Municipio dal 6 luglio al 18 agosto: sono stati oltre 2500 i visitatori, provenienti da ben 15 regioni d’Italia e da 12 Nazioni diverse, molti dei quali hanno lasciato lusinghieri commenti sul registro della mostra.

L’iniziativa ha inoltre prodotto un risultato concreto sul piano della solidarietà: dalle donazioni volontarie dei visitatori è stata raccolta la somma di 260 euro che, per volontà degli organizzatori, è stata devoluta in favore della FIR - Fondazione Italiana del Rene, associazione che si occupa della ricerca sulle malattie renali.

«Si tratta di una bellissima storia di solidarietà - commenta con soddisfazione il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - che dimostra come da una pregevole iniziativa culturale, pensata per far conoscere a turisti e residenti il processo di produzione del sale e le risorse ambientali della nostra Zona Umida, possa sorgere spontaneamente un gesto di generosità verso chi soffre. Rinnovo ancora una volta il mio plauso agli organizzatori Tommaso Delluniversità e Salvatore Distaso e ringrazio quanti hanno dato il loro piccolo contributo per questa donazione».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO