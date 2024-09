Inizio del nuovo anno scolastico a Trinitapoli: messaggio per tutti i protagonisti della Scuola

TRINITAPOLI - In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, e l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Maria Rosaria Capodivento, rivolgono un messaggio di buon anno scolastico a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, della scuola di secondo grado della città, e un augurio di buon lavoro a dirigenti scolastici, docenti e al personale ATA. “L’inizio dell’anno scolastico - hanno detto - è sempre una data importante per tutti”, definendolo “una nuova partenza, un nuovo giorno, in cui ognuno si impegna a dare il massimo per arrivare a giugno con il proprio bagaglio personale e culturale”.

“Ci piacerebbe - hanno aggiunto - che ognuno di voi percepisse questo nuovo inizio come un terreno fertile in cui piantare il seme del domani e diventare così creatori del futuro”, invitandoli a non sprecare l’opportunità di migliorare, di giorno in giorno.

Poi, rivolti agli insegnanti - definiti “pilastri della scuola” - li hanno invitati a perseguire, con pazienza e costanza, il processo continuo di conoscenza e ad accompagnare i ragazzi nelle gioie e nelle difficoltà personali.

Inoltre, il Sindaco e l’Assessora hanno rivolto un pensiero alle famiglie, alle quali chiedono di “fare squadra con le istituzioni, con i dirigenti scolastici e con i docenti, affinché i più giovani possano avere solide basi”.

Infine, nel fare gli auguri di buon anno scolastico a tutti gli attori del mondo della scuola, ed in particolare ai ragazzi che dall’11 settembre siederanno nei banchi, di Feo e Capodivento hanno rivolto loro un messaggio utilizzando le parole di Papa Francesco: “L’istruzione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo”.

GAETANO SAMELE